Андрей Янкулов, предаде репортер на ФОКУС.
Комисията отново ще има разследващи функции, като идеята е тя да се състои от 5 члена - един избран от Народното събрание и един избран от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а един ще бъде избиран от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на комисията ще бъде пет години, без право на преизбиране, а председателят ѝ ще се сменя всяка година на ротационен принцип, чрез жребий.
На всеки шест месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание, ще внася и годишен доклад за дейността си. Работата на комисията ще бъде в две направления - първото е превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информацията, разработване и предлагане на антикорупционни мерки, a второто - разкриване и разследване на т.нар. корупционни престъпления, сред които длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, отделни престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари и др.
Янкулов допълни още, че създаването на новия закон е и в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и на препоръките на Европейската комисия, а също така е консултиран с институцията.
Припомняме ви, че до момента заради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа ЕК спря изплащането на общо 258 228 948 евро.
На 28 януари парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който съществуващата досега Комисия за противодействие на корупцията бе закрита, а функциите ѝ – прехвърлени на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР и Сметната палата.
