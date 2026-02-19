Сподели close
Министерството на отбраната разпрати позиция до медиите във връзка с американските самолети, разположени на летище "Васил Левски":

Във връзка с медийните публикации, уточняваме следното: Самолетите на летище “Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.

ФОКУС припомня, че в своя Facebook профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха