Министерството на отбраната обясни за американските самолети на летище "Васил Левски"
Във връзка с медийните публикации, уточняваме следното: Самолетите на летище “Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.
ФОКУС припомня, че в своя Facebook профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха
