ЗАРЕЖДАНЕ...
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
©
В одита за 2024 г. се установяват: съществени нарушения на счетоводното законодателство, престъпление, липса на документация и други. С цялата информация може да се запознаете ТУК.
Във връзка с появила се в някои медии днес информация относно одитния доклад на Сметната палата за 2024 г. Министерството на културата подчертава, че посочените нарушения се отнасят до период, предхождащ мандата на настоящия министър и неговия екип.
От първия ден на встъпването си в длъжност министърът на културата Мариан Бачев извърши цялостен анализ на състоянието на системата и започна поетапно оптимизиране на процесите с цел максимална прозрачност, яснота и контрол. Предприеха се последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики във финансирането и отчитането на държавните културни институти и за укрепване на вътрешния контрол.
Министерството на културата оказва пълно съдействие на всички компетентни институции и ще продължи да работи за гарантиране на високи стандарти на управление и законосъобразност, така че следващите финансови отчети на държавните културни институти да отразяват стабилност, прозрачност и добро управление.
Още по темата
/
Георги Георгиев се видя с Лаура Кьовеши: Говориха си за разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС
03.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11
Вецепремиерът Зафиров: Отчитаме значителен напредък в справянето с липсата на лични документи сред уязвимите общности
25.11
Още от категорията
/
Татяна Буруджиева: Реален смисъл вотът на недоверие можеше да има, ако опозицията беше изчакала внасянето на бюджета
11:03
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
08:47
Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.