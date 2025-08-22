ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министерството на финансите с насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, свързани с еврото
Целта на документа е да внесе допълнително яснота по отношение на прилагането на разпоредбите на ЗВЕРБ относно периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., както и периода на двойно обращение, в който двете валути ще бъдат едновременно законно платежно средство - от 1 януари до 31 януари 2026 година.
Насоките са разработени от експертна работна група "Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Те се отнасят за търговците от нефинансовия сектор и не се прилагат от търговците, предоставящи финансови услуги, по отношение на които действат специални правила по ЗВЕРБ.
Общите препоръки при изготвянето на етикетите са за ясно и четливо изписване с еднакъв размер на шрифта на цените в левове и в евро, както и на техните съкращения или отличителни знаци (лв., €, BGN, EUR). Също така трябва да се избягват прекомерни и допълнителни елементи, които водят до объркване на потребителя.
Отправени са и препоръки към търговците как да прилагат правилата за двойно обозначаване в различни хипотези – напр. стоки, които се предлагат в опаковка, такива в насипно състояние, услуги, предлагани извън търговския обект, и др.
