Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министерството на финансите с насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, свързани с еврото
Автор: Десислава Томева 18:27Коментари (0)43
©
Насоките за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и левове във връзка с въвеждането на еврото в Република България са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

Целта на документа е да внесе допълнително яснота по отношение на прилагането на разпоредбите на ЗВЕРБ относно периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., както и периода на двойно обращение, в който двете валути ще бъдат едновременно законно платежно средство - от 1 януари до 31 януари 2026 година.

Насоките са разработени от експертна работна група "Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Те се отнасят за търговците от нефинансовия сектор и не се прилагат от търговците, предоставящи финансови услуги, по отношение на които действат специални правила по ЗВЕРБ.

Общите препоръки при изготвянето на етикетите са за ясно и четливо изписване с еднакъв размер на шрифта на цените в левове и в евро, както и на техните съкращения или отличителни знаци (лв., €, BGN, EUR). Също така трябва да се избягват прекомерни и допълнителни елементи, които водят до объркване на потребителя.

Отправени са и препоръки към търговците как да прилагат правилата за двойно обозначаване в различни хипотези – напр. стоки, които се предлагат в опаковка, такива в насипно състояние, услуги, предлагани извън търговския обект, и др.

Още по темата: общо новини по темата: 1443
22.08.2025 ГДБОП разкри голяма измама, свързана с еврото! Жена е била излъгана с 10 000 лева!
22.08.2025 Икономист: С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от чекмеджета и под възглавници
22.08.2025 Банка ДСК с важно съобщение до клиентите си, свързано е с еврото
21.08.2025 Зам.-министър на икономиката: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги
21.08.2025 След 01.01.2026 г. и влизането на еврото: Край на РИНГС, ще плащаме в две валути само в брой
20.08.2025 "Български пощи" също ще разясняват за еврото
предишна страница [ 1/241 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Бури и градушки 2025 г.
Матури 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: