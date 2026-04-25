Екип от Министерството на здравеопазването е ускорил изготвянето на наредба, чрез която се създава ясен ред за финансиране на дейности и програми за превенция, лечение, терапия и ограничаване на риска сред младите хора в борбата с хазартната зависимост. Това съобщи на конференция по темата здравният министър.

"Паралелно с това предстои да бъде внесена в Министерски съвет и Националната стратегия за борба с наркотиците (2026-2030 г.) Тя систематизира визията, принципите, стратегическите цели и дейностите, които ще очертаят политиките по отношение на борбата с наркотиците", заяви доц. Околийски и допълни, че стратегията е планирана като хоризонтална инициатива на 17 министерства и агенции, с водеща роля на МЗ. Каз още Михаил Околийски, цитиран от Blagoevgrad24.bg.

Министърът на здравеопазването изрази увереност, че изпълнението на стратегията ще допринесе не само за намаляване на употребата и вредите от наркотични вещества и достъпа до грижи, но и за промяна на обществените нагласи спрямо зависимите.

"В началото на м. април предприехме и стъпка към създаването на Национална програма за осигуряване на достъп до Налоксон", припомни той и посочи, че това е от изключително значение, защото този антидот спасява човешки животи.