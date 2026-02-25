Сподели close
Очаква се служебния кабинет да приеме днес параметрите на нов удължителния закон за бюджета.

Служебният финансов министър Георги Клисурски, обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор.

Срокът на удължителния закон, по който се работи в момента изтича до края на март. Новият срок ще бъде до приемането на редовен бюджет за 2026 г.