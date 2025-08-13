Министерски съвет одобри удължаването на заема на "Булгаргаз"

© Министерският съвет одобри изменение на условията за предоставяне на заем на "Булгаргаз“ ЕАД и проект на Допълнително споразумение за изменение на Договора между Министерството на енергетиката и "Булгаргаз" ЕАД за предоставяне



на заем за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства на дружеството.



"Булгаргаз" ЕАД е със 100 на сто държавно участие в капитала, с предмет на дейност обществена доставка на природен газ и търговия с природен газ, както и свързаните с дейността покупка и продажба, закупуването на природен газ с цел неговото съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен газ в страната, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на енергетиката.



С проекта на Допълнително споразумение се увеличава срока на договора с 3 години (36 месеца), в т.ч. удължава със същия срок и гратисния период за връщане на главницата по заема, като се изменя Приложение № 1 - "Погасителен план" към Договора за предоставяне на заем, отразявайки преизчислени погасителна вноска, остатък по главницата, главница и лихва.