ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министерски съвет одобри удължаването на заема на "Булгаргаз"
на заем за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства на дружеството.
"Булгаргаз" ЕАД е със 100 на сто държавно участие в капитала, с предмет на дейност обществена доставка на природен газ и търговия с природен газ, както и свързаните с дейността покупка и продажба, закупуването на природен газ с цел неговото съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен газ в страната, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на енергетиката.
С проекта на Допълнително споразумение се увеличава срока на договора с 3 години (36 месеца), в т.ч. удължава със същия срок и гратисния период за връщане на главницата по заема, като се изменя Приложение № 1 - "Погасителен план" към Договора за предоставяне на заем, отразявайки преизчислени погасителна вноска, остатък по главницата, главница и лихва.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 985
|предишна страница [ 1/165 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: