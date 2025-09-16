ЗАРЕЖДАНЕ...
|Минчо Коралски: Не очаквам сериозни промени в средствата, които се отделят за хората с увреждания в бюджета за 2026 година
"Голяма част от тези пари ще хвърлят, както казват някои, от хеликоптера, без да се интересуваме доколко човекът, който получава тези средства, има нужда от тях,“ каза той и посочи, че средствата за хора с увреждания включват пенсии, помощни средства, социални патронажи, лична грижа, и сумарно сумата едва ли ще надхвърли 1% от БВП. "Средствата в новия бюджет едва ли ще се увеличат, по-скоро се търси някакъв вариант за оптимизиране – тази дума, с която обикновено ние прикриваме съкращаването на средства“.
Като основен проблем експертът посочи, че в България помощта не достига до най-нуждаещите се. Според него решението на проблемът е първо, да се направи една широка дискусия за това кого и как подпомагаме, какви средства следва да се заделят за хората с увреждания, и да няма недомислени моменти. Трябва да се помисли как да се подобри мобилността и достъпната среда за хората с увреждания. "Средата, в която живеят хората с увреждания е този акцент, върху който би трябвало да се съсредоточим. Тези хора са един огромен резерв за пазара на труда, към който рядко се посяга по простата причина, че едва ли не се счита, че тези хора са нетрудоспособни.“
Коралски изтъкна, че има добри практики в страните от Европа, които България може да вземе наготово, като създаването на организация, която да се ангажира да върне инвалидизиран човек максимум до 6 месеца на пазара на труда, от което по думите му печелят всички.
"По същество инвалидността е състояние, което се предполага, че не позволява човек да извършва работата, която е извършвал до момента. Ако твоето състояние не ти пречи да вършиш работата си, да, ти може да си болен човек, може да си хронично болен човек, но не инвалид, защото с момента на инвалидизирането човек просто трябва да бъде трудоустроен, да му се намери работа подходяща за влошеното му здраве. Но всичко това вече е така оплетено, че разплитането на това кълбо действително ще изисква сериозна смелост от управляващите и разбира се сериозна дискусия с организацията на хората с увреждания, а и с техните авторитети,“ посочи още гостът.
