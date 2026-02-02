Досиетата "Епстийн“ са една наистина огромна по размерите си схема за търгуване на влияние с всички възможни методи. Скандалът се разраства от икономически и криминален до политически, което означава, че при всички положения ще има огромно политическо сътресение в много държави по света. Това каза внабившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев."В тези файлове излизат връзки от японски посредници, африкански лидери, европейски такива и стигаме до САЩ, което означава, че тази мрежа е била за огромно влияние и огромен рекет, в това число и политически, върху огромен брой хора. Така че тук не можем да говорим само за посегателства срещу личността и престъпления срещу огромен брой жени, които са били експлоатирани по възможно най-бруталния начин, но пак от друга страна те са били използвани за създаване на една огромна мрежа, в която са се преплитали пари и политически рекет и влияние в почти всички точки на света.“По думите му мащабите на самата мрежа са огромни, тъй като става въпрос за стотици жени, които са били използвани с цел на набиране на информация, като напълно са възможни и твърденията, че Епстийн е работил директно с руското разузнаване, чрез които е набавил мрежа от момичета от Източна Европа и Русия, за да ги свърже с политици, дипломати и бизнесмени. Разкриването в цялостност на досиетата ще разкрие оплитането на политици с мафиотски структури, скандалите ще бъдат огромни и според Керемедчиев има голяма вероятност да има падане на правителства или промяна на политически системи в много страни."Не случайно основните стрели в САЩ са насочени към президента Тръмп, който многократно отрича своето участие в схемите на Епстийн, но това наистина може да доведе до много сериозен удар върху и без това вече започващото да се разклаща реноме и позиция му като президент на САЩ. Този скандал най-вече ще разтресе политически САЩ, но тепърва ще има ефекта на снежна топка в много части на света,“ убеден е гостът, като според анализатора е напълно вероятно да видим ускоряване на външен конфликт, примерно с Иран, със силови мерки с цел отклоняване на вниманието на обществеността от този нарастващ конфликт.Във файловете се говори и за София и България като дестинация за набиране на въпросните момичета. "Имайки предвид контактите на Епстийн най-вече на ниво политици и властимащи, тук трябва да се видят какви са контактите му и на какво ниво стигат те в България, тъй като едва ли те са били на много ниско ниво,“ посочи Керемедчиев, като според него трябва да се разплете по-подробно докъде са стигали неговите контакти в България.