Публичната група наброява над 3300 наши сънародници, живеещи от години по Източното крайбрежие на САЩ.



Кметът на град Ню Йорк Ерик Адамс официално обяви 3 март за Ден на българското наследство, който отбелязва значителния принос на българската общност към града и отбелязва историческото Освобождение на България от османско владичество през 1878 г. Обявяването бе обявено от Генералното консулство на България в Ню Йорк, отбелязвайки ден на културна гордост и възпоменание за българите в родината и чужбина.



Историческа прокламация и церемония по издигане на знамето



В навечерието на българския национален празник кметът Адамс и генералният консул Ангел Ангелов проведоха церемония по издигане на знамето в Боулинг Грийн, най-старият обществен парк в Ню Йорк. Събитието включваше изпълнението на живо на българския национален химн от Джина ДиДонато, символизиращ силните културни връзки между България и САЩ. Сред забележителните присъстващи бяха постоянният представител на България в ООН Лъчезара Стоева, митрополит Йосиф от българските епархии в Северна Америка и комисарят по международните въпроси на град Ню Йорк Ед Мермелщайн и др.



Честване на българската култура и наследство



Церемонията по провъзгласяването беше допълнена от ярък концерт, представящ талантите на местните български училища и читалища. Сред изпълнителите беше гост-художничката Катрин Е. С. Спрингър, подчертаваща богатото културно наследство на българската общност в Ню Йорк. На присъстващите бяха раздадени и мартеници, традиционни български символи за здраве и берекет, отбелязващи настъпването на пролетта. Това събитие послужи като напомняне за непреходния дух и принос на българската диаспора.



Размисли за освобождението на България и неговото наследство



Отбелязването на Деня на българското наследство в Ню Йорк подчертава историческото значение на 3 март 1878 г., когато е подписан Санстефанският мирен договор, довел до освобождението на България от османско владичество. Този ден, отбелязван като национален празник на България, е доказателство за борбата на страната за независимост и постиженията й за осигуряване на място сред народите на света. Признанието от кмета Адамс не само е чест на българската общност в Ню Йорк, но и насърчава по-доброто разбиране и оценяване на богатата история и културно наследство на България сред всички нюйоркчани.



Обявяването на Деня на българското наследство в Ню Йорк служи като мост между културите, празнувайки споделените ценности на свобода, многообразие и общност. Докато българите по света помнят своята история и гледат към бъдещето си, това признание от град Ню Йорк е трогателно напомняне за глобалните връзки, които обогатяват нашия колективен човешки опит.



Администраторът на "Фейсбук" групата "Bulgarian Ancestry Social Network in New York, New Jersey and Connecticut" Йордан Колев пише:



"Издигане на българското знаме в Ню Йорк в присъствието на кмета на града. Честит национален празник! Днес празнуваме идеята за свободна и независима България.



Символиката на националния празник е много по-важна от какво точно се случва на самата дата. САЩ например празнуват своя празник на 4 Юли, наричат го Ден на Независимостта. Но 4 Юли по скоро е символ на независимостта. 4 Юли 1776 е деня на подписването на декларацията за независимост от първите 13 щата. Към този момент обаче, войната за независимост е още в началото си и продължава 7 години след това. Може да се направи аргумент, че датата на капитулация на британския генерал Корнуолис на 19 Октомври 1781 е по-подходяща, защото е последното голямо сражение и предрешава изхода от войната. Или пък направо Парижкия мирен договор от 3 Септември 1783, с който официално се слага край на войната и Великобритания за първи път признава независимостта на САЩ. Нима избирайки 4 Юли американците не почитат паметта на загиналите във войната за независимост? Разбира се че не. По-скоро точно обратното - те почитат паметта на загиналите като празнуват идеята за независимост, независимо дали това е най-подходящата дата в исторически план".



кадри: Facebook / Bulgarian Ancestry Social Network in New York, New Jersey and Connecticut