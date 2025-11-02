ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
"Първо, минималната работна заплата, която отдавна трябваше да бъде определена с постановление, беше фиксирана на 605 евро, което всъщност не отговаря на изискванията на закона. Минималната работна заплата трябваше да бъде 1213 лева. Слава Богу, управляващите се поправиха и я върнаха. Това беше първият абсурд", коментира експертът.
"Вторият абсурд е, че се оказва, че минималната работна заплата е доста по-висока от минималния осигурителен доход, който остава 605 евро, което не е препоръчително. Третият абсурд е начинът, по който решиха да увеличат приходи", допълни Мика Зайкова.
"Ясно е, че разходите много трудно ще бъдат съкратени, ако няма реформи и то добре обмислени. Ние не виждаме някакъв знак за особени реформи, особено не говоря в бюджетната сфера, а говоря в административната сфера. И ето защо трябва да се търси начин за увеличаване на приходите. Мисля, че управляващите го решиха по най-неподходящия начин по отношение на пенсионния фонд, като увеличиха размера на вноската с 2% пункта. Мисля, че това беше най-непрактичното увеличение. Трябваше да се погледнат в прекурс препоръките на Международния валутен фонд и Световната банка, в която съвсем ясно се казва, че по-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери, защото като имаш отгоре тапа на осигуряването и като имаш и таван на максималната пенсия, всъщност независимо от това колко хората получават, те ще произвеждат бедни пенсионери", категорична бе Мика Зайкова.
Според нея трябва всеки да се осигурява на това, което получава, без да променяме процеса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 139
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Благоевград изпраща цветен октомври
13:59 / 31.10.2025
В Благоевград и в Банско излизат на антихелоуин шествия
14:46 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: