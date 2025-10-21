Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Михаил Кръстев: Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула
Автор: Цоня Събчева 15:27Коментари (0)11
© Фокус
Българската икономика се представя завидно добре спрямо средноевропейските. Генерира се икономически растеж, който е догонващ спрямо този на останалите държави дори от еврогрупата. Това каза икономическият експерт и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Необходими са обаче повече инвестиции в българската икономика. "Трябва да се помисли за стимулиране на инвестициите в собствен капитал, стимулиране на българския бизнес да продължава да се развива тук, да продължава да инвестира“, заяви Кръстев.

Един от големите проблеми според него е административното повишаване на доходите по формули. "Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула, взета от европейска препоръка, но не в нейната цялост. Нивото на средната работна заплата не може да бъде критерий за това каква трябва да бъде минималната работна заплата. Медианната работна заплата, която отразява средното ниво на това, което получават българските граждани, е 25% по-ниска от нивото на средната работна заплата. Определянето на минималната работна заплата без да се вземе предвид производителността на труда, без да се вземе предвид медианната работна заплата и други фактори от икономиката, както и регионалното разпределение, е нещо, което по-скоро вреди, отколкото помага“, смята икономическият експерт.

Още по темата: общо новини по темата: 1077
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
16.10.2025 »
предишна страница [ 1/180 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
Влизането на България в Шенген
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: