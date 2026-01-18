Знаете, че имаме проблем с България, но тя е една от тези държави-членки на ЕС. Това заяви пред журналисти премиерът на РСМ Християн Мицкоски, цитиран от"Пътят на Македония към евроинтеграция неизбежно е свързан с волята на 27 държави-членки, една от които е България. Знаете, че имаме проблем с тях, но имаме цел да довършим домашното си, да се подготвим, всички тези отворени въпроси, свързани с Реформаторската програма, всички онези реформи, които сме планирали да затворим," обясни Мицкоски.