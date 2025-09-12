Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Между училището и университета: Кой плаща здравните осигуровки
Автор: Илиана Пенова 11:04Коментари (0)78
©
Все още не е започнала учебната година на студентите в България. Здравните осигуровки, както на учениците така и на студентите у нас се покриват от държавата. Между завършването на средно образование и постъпването в университет обаче има няколко месец. Кой плаща здравните тогава? Отговор на въпроса дават от НЗОК.

Всички ученици, които са завършили средното си образование и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните са вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер, към настоящия момент, на 43,08 лв. месечно.  Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация

Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски в НАП.  

Кой плаща здравноосигурителните вноски на студентите?

Студентите, които са редовно обучение във висши училища и до навършване на 26-годишна възраст, се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Всички останали студенти трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски.

А на българските студенти, които се обучават в чужбина?

Не се прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни. Всички те са осигурени за сметка на държавния бюджет.

Още по темата: общо новини по темата: 1028
12.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
08.09.2025 »
06.09.2025 »
05.09.2025 »
предишна страница [ 1/172 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
19:44 / 10.09.2025
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:04 / 10.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Войната в Украйна
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: