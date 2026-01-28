ЗАРЕЖДАНЕ...
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
©
Въпреки подготовката, за много хора цифрата наполовина се оказва стресираща. Това дори може да ни подведе, че сме получили по-малко пари или да харчим повече.
Психолозите предупреждават, че за да свикнем с новата валута напълно и да адаптираме живота си към нея може да отнеме между 2 и 4 години. Това важи особено за хора, които до този момент не са разплащали с евро. Периодът на адаптация може да приключи и по-лесно, ако приемем по-бързо новото като нещо нормално, пише NOVA.
"Между 2 и 4 години е психичният механизъм, който ще работи в нас да сравняваме и да се лекуваме от тази травма на прехода. Когато ние видим половин заплата решаваме, че вече ни е отнето някакво жизнено право. Ние решаваме, че нашата сигурност е разклатена и тук има един дисонанс, който се получава в съзнанието на хората – те не виждат реалността, а започват да обслужват страховете си", заяви психологът Ина Антонова.
Още по темата
/
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
09:45
Румен Радев: Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот
27.01
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
27.01
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
26.01
КЗП за двойното означаване: Нарушение е когато едната сума е удебелена, в друг цвят е или е с по-дребен шрифт
25.01
Още от категорията
/
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
18:55
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
14:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.