Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев упражни правото си на глас в 3-то ОУ "Димитър Талев“. Пред журналисти той коментира, че днес гласува за силна България в силна Европа, предаде репортер на ФОКУС. "По-важното е, че гласувам с голяма надежда. Хората вече разбират, че всичко зависи от тях, макар и бавно. Идва едно ново поколение, което ще направи така, че България да се управлява като европейска държава. Вижда се в настроението, вижда се в разбирането, че в тези изборни дни, ние решаваме всичко. И както се държим като граждани, такава държава ще имаме“, каза още той.

Кметът на Благоевград заяви, че очаква избирателна активност над 53 – 54%. "Знаете, че официалната избирателна активност се различава с реалната, защото по избирателна списъци имаме много хора, които са в чужбина и обичайно не гласуват“, добави Методи Байкушев.

Той поясни, че от хората, които живеят в България и са с право на глас, очаква над 60% активност. Според него това е един много добър знак, че се променя мисленето на българите и че каквато си я направим държавата, такава ще бъде.

По отношение на изминалата предизборна кампания, Байкушев посочи, че в Благоевград тя е преминала нормално.

"Имаше по-скоро позитивни послания, не видяхме това, което имаше при предходни избори – страшно негативна кампания. А иначе в национален план – отново мощната хибридна пропаганда, изключително много тролове и ботове, изключително много фалшиви новини, включително и в последните дни. И това виждаме, че се променя – все повече хора започват да различават фалшивите новини, но все още сме далеч – огромни маси от хората все още вярват на всякакви щуротии в социалните мрежи. Ще си отиде и това, убеден съм. И съм убеден, че много скоро повече ще приличаме на датчани“, заяви кметът на Благоевград.