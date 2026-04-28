Кметът Байкушев сезира РИОСВ във връзка с инвестиционно предложение на "Благоустройствени строежи“ ЕООД за изграждане на площадка за закрито компостиране на биоразградими отпадъци (утайки от Пречиствателна станция за отпадъчни води, растителни отпадъци и отпадъци от хартия и картон) в близост до с. Изгрев, община Благоевград. Това съобщиха от Общината.

В становището си градоначалникът заявява, че споделя изразените от жителите на населеното място опасения, че има реален риск изграждането на площадката да доведе до негативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Според кметът Методи Байкушев характерът на отпадъците - утайки от пречиствателни станции за отпадни води, предопределя риск от отделяне на вредни газове, патогенни микроорганизми и устойчиви миризми, а това изисква планирането на адекватни мерки за защита здравето на населението.

От изключителна важност е да бъде установено, че реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до риск за човешкото здраве в следствие на замърсяване на атмосферния въздух, на почви и подземни води, отделяне на устойчиви неприятни миризми, натоварен транспортен трафик, подчертава кметът.

Той настоява инвестиционното предложение да бъде разгледано при стриктно спазване на Закона за опазване на околната среда.

С грижа към своите жители община Благоевград ще следи внимателно и ще бъде активен участник в процеса, заявява в изпратеното до РИОСВ становище.

Припомняме, че в края на миналата седмица кметът на с. Изгрев свика общо събрание, на което жителите изразиха категорично несъгласие с реализирането на инвестиционното предложение, а протокол от събранието беше внесен в РИОСВ и Община Благоевград.