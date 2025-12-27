ЗАРЕЖДАНЕ...
Меteo Bulgaria издаде червен код: Бъдете внимателни навън!
©
В Сливенско, Благоевградско, Смолянско, Пазарджишко и Пловдивско утре ще има повишена вероятност за пулсации към 100-120 км/ч. Пазете се и бъдете внимателни навън!
"Този фронт определено "си го бива". Отдавна не сме имали толкова добри параметри за много места с ураганни пулсации", пише още Меteo Bulgaria.
Още по темата
/
Предупреждение за опасно силен вятър над Благоевград и областта утре – поривите ще бъдат 30 м/сек.
16:24
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Още от категорията
/
Почина Деян Кюранов
13:19
Читател: Открих стара бележка от аптека и се ужасих "някои лекарствата са скочили с над 50% за 5 години"
11:52
Д-р Николова: Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи такива?
09:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.