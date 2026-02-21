ЗАРЕЖДАНЕ...
Меteo Bulgaria: Ще има условия за още разливи и наводнения!
Това съобщават Меteo Bulgaria.
"Обръщаме внимание на реките и язовирите, към които се очаква пореден сериозен поток вода. Ще има условия за още разливи и наводнения тези дни! Нека се следи от властите положението!", пишат още те.
