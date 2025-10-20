Meteo Bulgaria: Последната дума е на природата, но да имат едно наум хората в събота

© През следващото денонощие (18-и октомври) отново има условия за интензивни валежи по морския бряг, като този път ще са още по-локални, но заслужават да им се обърне нужното внимание, съобщава Meteo Bulgaria.



Регионалният модел Swiss HD очаква до 50 - 70 л/кв.м. на места там. От сайта уточнвяват, че това е прогноза и не е задължително да стане точно в този си вид и в точно тези райони, които са на картата като е възможно по-голямата част да се извали в морето. "Последната дума е на природата, но да имат едно наум хората в съботата", предупреждават синоптиците от сайта.



Постът е информативен, а не за всяване на паника и страх, уточняват още от Meteo Bulgaria.