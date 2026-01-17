ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans предупреждава: Очакват се температури до минус 30 градуса
© Meteo Balkans
Специалистите съветват да се избягват изкачванията на Мусала и високите части на Рила в периода 18–19 януари. Комбинацията от силен студ, вятър и ограничена видимост значително увеличава риска от измръзвания и инциденти. Температурата зареди вятъра ще се усеща и като минус 35 / 40 градуса по Целзий. Ако не сте опитен планинар, а любител, определено не рискувайте!
Макар най-ниските температури да се очакват във високите планини, застудяването ще обхване цялата страна, като в Източна и Североизточна България минималните температури също ще се понижат значително. Очаква се това да бъде един от най-студените периоди през настоящата зима.
