ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans алармира: Очаква ни усложнена пътна обстановка и солидна снежна покривка, а села в Рила и Пирин може да останат без ток
Ще има условия за виелици и в по-ниските райони, най-вече в Дунавската равнина.
Метеорологичните прогнози сочат, че по време на коледните празници се очакват обилни валежи от сняг в голяма част от страната. Най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин.
В тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни и придружени от:
навявания и силен вятър;
бързо натрупване на снежна покривка;
заледени и трудно проходими пътища;
силно ограничена видимост.
Възможни селища без електрозахранване
Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния и Северозападния Предбалкан, е възможно да останат без електрозахранване в дните около Коледа.
ФОКУС напомня на шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, като спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания и подготвени за зимната обстановка автомобили!
Още по темата
/
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
23.12
Още от категорията
/
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия
15:15
АПИ: В област Благоевград днес и утре се въвежда реверсивно движение в участъка София - Кулата
23.12
Диян Стаматов: Най-голямата празнота в съвременния свят не е липсата на вещи, а липсата на съпреживяване. Именно тя ражда тъжни деца
22.12
Българският INSAIT изпревари университети в Оксфорд, Лондон, Амстердам и Берлин, ето на кое място се нареди
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.