Meteo Balkans: Това е новият климат - нервен и непредсказуем
Това не е нов апокалипсис, а корекция на реалността – при това закъсняла.
Климатичната система е проста по принцип и сложна на практика. Планетата получава енергия от Слънцето и излъчва топлина обратно в Космоса. Когато излъчването не успява да "навакса“, излишната енергия остава тук. Въздухът, сушата и най-вече океаните започват да се нагряват.
Последните измервания показват, че този дисбаланс е по-голям от очакваното. Земята не просто се затопля – тя все по-трудно се охлажда.
Дълго време вината се търсеше основно в аерозолите – фините частици във въздуха, които отразяват слънчевата светлина. Те наистина имат охлаждащ ефект, но новите данни сочат, че ключовият фактор е друг и далеч по-коварен.
Ниската облачност над океаните намалява. Именно тези облаци действат като естествен щит, който връща част от слънчевата радиация обратно в Космоса. Когато те изчезват, тъмната океанска повърхност поглъща повече енергия. Резултатът е ускорено затопляне, което не се компенсира дори при забавяне на емисиите.
Над 90 процента от излишната енергия се складира в океаните. Това не се усеща веднага в ежедневното време, но последствията са дългосрочни и упорити. По-топлите океани означават повече изпарение, повече водна пара в атмосферата и повече "гориво“ за екстремни явления.
С други думи – бурите стават по-силни, валежите по-интензивни, а сушите по-продължителни. Климатът не се "чупи“ шумно, а тихо и системно.
Климатичните модели не са грешни, но са консервативни. Облачните процеси са сред най-трудните за симулиране, а малки промени в тях водят до огромни разлики в крайния резултат. Реалните наблюдения вече изпреварват част от сценариите, които допреди години изглеждаха крайни.
Това поставя метеорологията в нова ситуация: прогнозите за времето остават точни в краткосрочен план, но климатичният "фон“, върху който се развиват, се променя по-бързо от очакваното.
Повече задържана енергия означава по-нервен климат. По-рязки преходи между сезони, по-чести температурни аномалии и по-трудно предвидими екстреми. Това е причината все по-често да виждаме ситуации, които преди се случваха веднъж на десетилетие, а днес – през няколко години.
Климатът не е "полудял“. Той просто реагира на нов енергиен баланс.
Най-притеснителното в новите данни не е самият дисбаланс, а тенденцията. Загубата на ниска облачност създава обратна връзка, която усилва затоплянето. Това не е процес, който се спира бързо с едно политическо решение или добра новина.
Климатът излезе извън прогнозите не защото науката не знае нищо, а защото реалността се оказа по-бърза. И точно затова следващите години ще са тест не само за моделите, но и за способността ни да разбираме какво всъщност се случва над главите ни.
