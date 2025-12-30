ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: Очакват се до минус 20 градуса в България до часове!
©
Припомняме, че през последните дни времето в България е доста динамично.
Пълната прогноза на НИМХ до 05 януари 2026 година можете да прочетете тук.
Още по темата
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
08:05
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
28.12
Още от категорията
/
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма, 2025 ще бъде сред петте най-топли години в България
29.12
Ураганният вятър нанесе сериозни щети: Паднали дървета блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.