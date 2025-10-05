Meteo Balkans: Нов циклон заплашва с риск от наводнения и трицифрени количества валежи

© От Meteo Balkans предупредиха отново за нов циклон, който ще създаде сериозна обстановка. Очаква ни риск от наводнения и "трицифрени количества валежи".



Посочва се, че може да бъдат между 100-200 л/кв.м. са северните и североизточните райони.



Опасност за реки и дерета има навсякъде заради вече отминалия процес и преовлажнената почва и всяка капка от сега нататък ще е буен поток. Става въпрос за 6-8 октомври.



Октомври 2025 със сигурност ще бъде с валежи над нормата.



Това от друга страна е отлична новина за Плевен и Ловеч (и не само), защото всяка капка ще е равна на преустановяване на водния режим, ако, язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете!



Вчера от Meteo Balkans посочиха, че големият проблем е за колко време ще паднат валежите.