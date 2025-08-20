ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Meteo Balkans: Екстремно суха почва в България
В региона на Северозападна България и Тракия, влажността е с над 80% под нормалните нива.Недостигът на влага е резултат от продължителната липса на валежи, високите температури и силните ветрове, които засилват изпарението.
Ситуацията има пряко отражение върху селскостопанските култури, горските екосистеми и биоразнообразието: сушата увеличава риска от пожари и застрашава природния баланс.
Като цяло картата показва обобщена картина на сушата в Югоизточна Европа и на Балканите, като най-силно засегнати са районите около Черно море, България и Украйна. В Западна Европа и Скандинавия се наблюдават по-слаби аномалии, докато части от Иберийския полуостров отчитат дори леко повишена влажност.
Какви ще са последиците за земеделците ?
Последиците от толкова силна суша и отрицателни аномалии на почвената влага в България могат да бъдат сериозни и да засегнат няколко сфери:
Намалени добиви на основни култури (пшеница, царевица, слънчоглед) поради недостиг на влага в критични фази на растеж.
Повишени разходи за напояване и по-ниска ефективност на напоителните системи.
Влошаване качеството на продукцията (по-малки зърна, по-нисък протеин, по-ниска масленост на слънчогледа).
Водни ресурси
Намаляване дебита на реките и спад на нивата в язовирите.
Ограничения върху водоподаването за напояване и дори за питейни нужди в засегнати райони.
Повишен риск от конфликти между нуждите на населението, индустрията и земеделието.
Гори и природа
Засилване на риска от горски пожари, особено в южните и планинските райони.
Загиване на млади горски насаждения и по-голяма податливост на вредители.
Загуба на биоразнообразие в някои сухолюбиви екосистеми.
Икономика и общество
Силно поскъпване на хранителните продукти поради намалени реколти.
Загуби за фермерите и повишен риск от фалити в земеделието.
Повече разходи за внос на зърно и други култури → натиск върху икономиката.
В градовете – "градски острови на топлина“, повече здравословни проблеми (топлинни удари, дехидратация).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: