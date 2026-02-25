ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: До часове на места в България може би ще има снежни гръмотевични бури!
Как се образува снежна гръмотевична буря?
Снежната гръмотевична буря (наричана още thundersnow или гръмотевичен сняг) е рядко и впечатляващо явление — гръмотевична буря, при която вместо дъжд вали сняг, а понякога и много интензивно.
Образува се по почти същия начин като обикновената лятна гръмотевична буря, но при много по-студени условия. Ето основните стъпки и условия:
Необходими съставки (рецептата за thundersnow)
Влага (достатъчно водна пара) — обикновено от топъл, влажен въздух близо до повърхността или от преминаване на студен въздух над по-топла водна повърхност (море, езеро). В този случай над сушата.
Силно издигане (lift / конвекция) — въздухът трябва да се издига бързо и високо нагоре.
Нестабилност (атмосферна нестабилност) — топъл въздух отдолу + много студен въздух отгоре → голяма температурна разлика по вертикала.
Температура близо до земята под 0 °C — за да пада валежът като сняг, а не като дъжд.
Днес в Източна България се очаква да премине студен атмосферен фронт. Бързото нахлуване на много студен въздух отгоре, ще доведе до образуването на изолирани снежни гръмотевични бури.
