Близо 2,5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. За периода от 1 януари до 31 март 2026 г. в дирекция "Конфликт на интереси“ са постъпили и са обработени общо 246 сигнала, като 137 от тях са подадени между 16 февруари и края на март пред Сметната палата.

За сравнение, за първото тримесечие на 2025 г. подадените сигнали са 100, а за цялото полугодие на същата година са постъпили и обработени общо 182 сигнала по реда на Закона за противодействие на корупцията.

Увеличението идва на фона на новите правомощия на институцията. От февруари 2026 г., след промени в закона, Сметната палата поема част от функциите на закритата антикорупционна комисия. Това включва не само приемането на сигнали от граждани, но и проверката на декларации за имущество и интереси на хора на публични длъжности, както и работа по превенция на корупцията.

Какво показват числата?

През първото тримесечие са взети 123 решения дали постъпилите сигнали са допустими. В 26 случая е започнало официално производство, а в 4 от тях вече е доказан конфликт на интереси.

Само за периода след 16 февруари - когато новите функции влизат в сила - са взети 69 решения, като по 14 от тях са стартирани проверки. В три случая вече има установени нарушения - при двама кметове и един общински съветник.

Най-често сигналите продължават да са срещу местната власт - кметове и общински съветници. В същото време се забелязва и нова тенденция - нараства броят на сигналите срещу директори на училища, както и срещу представители на изпълнителната и законодателната власт.

Част от случаите стигат и по-далеч. По четири от тях Сметната палата вече е сезирала КОНПИ за проверка на имущество след установен конфликт на интереси.

Сигналите, които съдържат данни за други нарушения, не остават без последствие - те се препращат към компетентните институции като АДФИ, МВР, министерства и други контролни органи. Информацията за неправомерно харчене на бюджетни средства пък се събира в специален регистър, който служи като основа за бъдещите одити на Сметната палата.