Меле между няколко коли доведе до голямо задръстване на АМ "Тракия" 
Автор: Елиза Дечева 21:49Коментари (0)45
Меле между няколко автомобила доведе до голямо задръстване на АМ "Тракия" посока Пловдив. 

Инцидентът е станал между Пазарджик и Пловдив преди минути. Очевидци съобщават, че заради катастрофата, има огромно задръстване в района. 

От МВР казаха за "Фокус", че нямат информация за пострадали хора. По кадри в мрежата се вижда обаче, че автомобилите са с доста материалните щети.

