Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Меглена Плугчиева: У нас политиката се плъзга в посока на междуличностни отношения
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:48Коментари (0)46
©
"Не приех с чак такава емоция коментара на Бойко Борисов, който беше продиктуван от провала в Пазарджик. Прекалено много внимание беше отделено и от медии, и от експерти. От днес има предложение от ИТН и ГЕРБ за ротационен председател на парламента. Предстои да видим дали изобщо ще се стигне до това", заяви бившият вицепремиер Меглена Плугчиева.

Поредни избори няма да доведат до нищо

По думите ѝ радикални промени или отиване на предсрочни избори няма как да бъдат планирани заради безинтереса на депутатите.

"Едни предсрочни избори нищо по-добро няма да доведат. На сцената няма нов актьор, който да пренареди сегашното статукво. У нас политиката се плъзга в посока на междуличностни отношения и интереси, което е най-тревожното. Променят се закони само защото някой не харесва сегашния президент. При следващия сигурно отново ще върнат старото положение. Това са знаци на незрялост", допълни Плугчиева за Bulgaria ON AIR.

Страната ни има сериозни проблеми

Прекалено много внимание е отделено на "ДПС-Ново начало" и на Делян Пеевски, на мнение е тя.

"Едната половина от страната няма вода, другата страда от наводнение. Виждаме насилие в моловете, в училищата, по улиците. Върху това трябва да се съсредоточи обществото. Външнополитическата обстановка е достатъчно критична и има работа, която трябва да се свърши, вместо да се занимаваме с егото на този и на онзи", посочи гостът.

Според Плугчиева нови избори могат само още повече да отблъснат обществото.

"При влошаване на финансовата обстановка може да се стигне и до взрив в обществото. Приходната част на бюджета не се изпълнява. Липсват реформи. Експерти даваха конкретни предложения и реформи, но те не влизат в дневния ред. Има опасност за цялата Еврозона. Тръгваме по път към задлъжняване и да мислим, че ще решим проблемите без реформи, е непродуктивно", категорична е тя.

Още по темата: общо новини по темата: 64
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Разпадането на правителството “Желязков”
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: