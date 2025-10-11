Новини
Меглена Плугчиева: Трябва да се намери компромисен вариант за неутрална Антикорупционна комисия, която да бъде призната от ЕК
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:27Коментари (0)85
© NOVA NEWS
Има грешки в структурирането на Плана за възстановяване и устойчивост от самото начало. Имаше неправилно формулирани искания, списъци на фирми, които бяха обявени за приближени на ПП-ДБ. Освен това, само едно плащане беше влязло у нас. Второто плащане беше отказано от Европейската комисия. Томислав Дончев дойде в крайно неблагоприятна ситуация, но сега правителството успя да изпълни 58 от 59 етапни цели и да поиска второто плащане, което се очаква да пристигне. Това каза вицепремиерът Меглена Плугчиева в ефира на NOVA NEWS.

Тя посочи, че парите, които ще получим, са важни за много проекти в страната, сред които и енергийни такива. И допълни, че става дума за 440 млн. евро по ПВУ, като също така е направено и искане за третото плащане за 1,6 млрд.лв.

Бившият вицепремиер изрази надежда страната ни да не стига до ново служебно правителство, защото това води до нестабилност.

Антикорупционната комисия

Плугчиева смята, че чрез Антикопурционната комисия представителите на ПП-ДБ са "заложили бомби" в ПВУ, а сега допълнително пускат жалби до Еврокомисията, свързани с борба с корупцията. Според нея това води до усложняване на шансовете за получаване на средствата.

Според нея "трябва да се види дали може да се намери компромисен вариант за неутрална Антикорупционна комисия, която да бъде призната от ЕК". И допълни, че в противен случай трябва да сме наясно, че ще загубим част от парите по ПВУ.

Бюджетният дефицит

Плугчиева не смята, че бюджетният дефицит може да бъде компенсиран до края на годината. "Разходите са повече от приходите", допълни тя.

Вероятно ще се отрежат капиталови разходи, за да бъде изпълнен критерият за 3% дефицит за влизане в еврозоната, смята Плугчиева.

Какво е състоянието на германската икономика

Плугчиева посочи, че от пет години германската икономика е в застой, а от три години е в рецесия.

"Големите очаквания, които бяха свързани с новото правителство на канцлера Фридрих Мерц, не се оправдават. В бюджета за 2026 година ще има социални реформи, но и увеличение на дацъните. Обслужването на дълга ще бъде трето перо в бюджета на Германия. Това са тревожни данни. Освен това има много какво да се направи по отношение на миграционната политика и всички дупки в социалните разходи. Там се харчат огромни пари, при това необосновано", обясни бившият вицепремиер.

И допълни, че има нужда от намаляване на миграцията, на социалните разходи за мигрантите, като това, което се предлага към момента, се приема като козметични промени.

"Опозицията в Германия предлага и алтернативи, за разлика от тази в България", обясни още Плугчиева.

"Лукойл"

За приетото на първо четене в НС решение за продажбата на активи на "Лукойл" Плугчиева смята, че това е по настояване от Брюксел. Причината - има решение страните членки на ЕС да представят план за действие по отношение на спирането на внос на руски нефт и газ.






