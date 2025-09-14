ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Меглена Плугчиева: Прогнозите за Германия никак не са добри
Оставката на Франсоа Байру и назначението на новия премиер Себастиан Льокорню от президента Еманюел Макрон няма да доведе до разрешаване на кризите, допълни тя. Нагласите за дебатите по бюджета на страната за следващата година не са за съкращаване на разходи и за реформи, от каквито има нужда. "Натрупаните с години проблеми – прекалено надутите социални разходи, проблемите с миграцията, свиващата се икономика и дългове, достигащи 114% от БВП, говорят за една много тревожна картина“, посочи Плугчиева.
Проблемите на Франция са предупреждение към целия Европейски съюз и към цялата еврозона, отбеляза тя. В сериозен държавен дълг са и Италия, Испания, Португалия, Гърция, Белгия. "Няма държава в еврозоната, която да няма проблеми и затруднения. Това е големият проблем, който би трябвало да занимава и нас“, допълни Плугчиева.
За трета поредна година Германия е в рецесия. Ако заявеното намерение от канцлера Мерц есента на тази година да бъде есен на реформи не се реализира, прогнозите за Германия не са никак добри, смята дипломатът.
Плугчиева припомни, че очакванията към канцлера Фридрих Мерц са били, че ще започне реформи за стабилизиране на икономиката. "Вместо това той се изявява повече като канцлер на външната политика. Темите, с които и той, и президентът Макрон блестят на европейската сцена, са отбрана и сигурност, помощ за Украйна, "Коалиция на желаещите“, но почти нищо не се чува за спасяване на икономиката, за намаляване на безработицата, на бюрокрацията, за стабилизиране на икономиката“, коментира тя.
Германия има безпрецедентно висок външен дълг. Очакванията за 2026 г. са че, страната също ще надхвърли бюджетния дефицит от 3%.
"Сърцето на германската икономика – автомобилостроенето, е в много тежка ситуация – загуби на пазари, намаляване на производство, намаляване на печалби, съкращаване на работни места“, посочи Плугчиева.
По думите й Германия търпи големи загуби заради бюрокрацията. Над 1700 закона и над 52 000 режими, норми и рестрикции натоварват бизнеса. "Това, съчетано с големи социални разходи, без да има развитие на икономиката, създава тревожна ситуация за развитието на Германия. Това създава проблем за цялата еврозона“, допълни Меглена Плугчиева.
Днес в най-гъстонаселената германска област – Северен Рейн-Вестфалия, се провеждат регионални избори. "Прогнозите не бяха никак добри. Последните проучвания на общественото мнение показаха, че "Алтернатива за Германия“ продължава да получава подкрепа. Последните проучвания показаха, че на федерално ниво има изравняване на подкрепата за "Алтернатива за Германия“ и за ХДС-ХСС. Това трябва да бъдат сигнали за корекция в политиките, за да има съответните резултати“, допълни дипломатът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
12:39 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: