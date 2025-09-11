ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меглена Кунева: Няма как речта на Фон дер Лайен да не е геополитическа заради бушуващите до границите на Европа два военни конфликта
Урсула фон дер Лайен е обърнала внимание на икономиката, на климатичните промени и околна среда, на бъдещия бюджет, на финансите, на капиталовите пазари, на социалната политика, на търговията, на здравеопазването и по-малко на земеделието, допълни тя.
По думите й няма как речта на председателя на Еврокомисията да не е геополитическа заради бушуващите до границите на Европа два военни конфликта. Според нея именно това е било нейното достойнство. "Противното би било грешка. Такава е средата, такива са задачите на Комисията. Геополитиката влияе на всичко, не само на избора на партньорства, които са много променени след идването на власт на президента Тръмп, но включително в икономически план“, допълни Меглена Кунева.
Според Урсула фон дер Лайен бъдещето развитие на Евросъюза минава през повече суверенитет. "Т.е. такава политика, която дава възможност за повече самостоятелност и независимост. Мина времето, в което разчитахме на сътрудничеството между страните. Сега суверенитетът – дигиталният, военният, икономическият, ресурсовият, са все по-важни теми, които Европа разпознава като свои“, каза още Кунева.
