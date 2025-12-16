Мая Манолова, лидер на гражданска платформа "Изправи се.БГ".
Според нея 100% машинно гласуване е универсалното оръжие, което заличава купения вот.
"Машината не ти позволява да сгрешиш и се елиминира субективния фактор. Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори", допълни пред БНТ Мая Манолова.
За ръста на цените тя отбеляза, че "Изправи се.БГ" стои зад каузата антиспекула.
"Това е закон за мерки за контрол на цените. Не само на основни хранителни продукти, но също така и на стоки от първа необходимост, на лекарства, на горива, на мобилни услуги, на банкови такси", каза още Мая Манолова.
Тя посочи, че не очаква промяна и честни избори сами по себе си по времето на служебния кабинет.
