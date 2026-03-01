Мая Манолова призова за незабавни действия срещу увеличението на цените на ВиК услугите, което влезе в сила от днес, 1 март. В публикация във Facebook тя определи поскъпването като "ценови шамар" за българските домакинства.
Манолова припомня, че още през декември Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрила увеличение на цената на водата с до 14%. По думите ѝ тогава от "Изправи се.БГ" са реагирали със становища, в резултат на което е било разпоредено държавните ВиК дружества да не прилагат новите максимални цени от 1 януари, а от 1 март.
"Защо само за два месеца и защо конкретно до 1 март – така и не стана ясно", пише тя.
Според Манолова окончателното влизане в сила на увеличението ще утежни допълнително бюджета на домакинствата на фона на по-високите сметки за ток и ръста на цените. Тя критикува и състоянието на ВиК мрежата, като посочва проблеми с кална вода, безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в редица населени места.
По информация, цитирана в публикацията ѝ, от 1 март цените на ВиК услугите се повишават в различни области, сред които Кърджали (13,7%), Благоевград (12,2%), Русе (9,3%), Враца (8,9%), Велико Търново (8,76%), Габрово (8,44%), Смолян (7,88%), Плевен (7,33%), Варна (6,59%) и други.
Манолова отправя два конкретни призива – министърът на регионалното развитие, в качеството си на принципал на държавните ВиК дружества, да разпореди те да не се възползват от увеличението, както и КЕВР да отмени решението си от 19 декември 2025 г. за по-високи максимални цени.
Темата за поскъпването на водата остава сред най-чувствителните социални въпроси в началото на март, като се очаква реакция от страна на институциите.
Стефанов 24
на 01.03.2026 г.
И защо чак сега г-жа Манолова реагира,след като за това увеличение се говори от миналата година ?!!?
