"Министерството на енергетиката провери ли собствената си сметка за ток?" Това написа председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ" и омбудсман в 43-ото Народно събрание (НС) Мая Манолова в социалната мрежа Фейсбук. 

"Стотици граждани ни изпратиха сигнали за драстично завишени сметки. В десетки случаи потреблението през януари е двойно спрямо декември, а през февруари - още по-високо. А междувременно министър Трайчо Трайков ни занимава с бъгове и гличове", пише тя.

Манолова настоява за отговор от КЕВР и енергийния министър на следните въпроси:

Проверил ли е министърът на енергетиката каква е сметката за ток на неговото министерство?

- Проверил ли е премиерът сметката на Министерския съвет?

- Проверила ли е КЕВР собственото си потребление?

"Това са парите на данъкоплатците. Ако има завишено потребление в домовете и фирмите, има ли такова и в държавните институции? Което плащаме ние", коментира още Манолова. 

Тя обяви, че с екипа си ще подаде заявления по Закона за достъп до обществената информация, за да изиска сметките за ноември, декември, януари и февруари на Министерството на енергетиката, Министерския съвет и КЕВР.

Манолова призова и всички граждани, получили необяснимо високи сметки за ток, да подават жалби до КЕВР, през съответното електроразпределително дружество или директно чрез портала на комисията.