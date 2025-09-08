Мая Манолова: Изравнителните сметки за парно са незаконни, формулата за сградна инсталация е спряна от съда

© Изравнителните сметки за парно са незаконни, защото формулата за сградна инсталация и нейното прилагане вече е спряна от съда окончателно. Това каза председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ“ Мая Манолова в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.



По думите й в основата на създаването на този правен хаос и вакуум стои министърът на енергетиката. "Предупредихме и "Топлофикация“, и топлинните счетоводители, и министъра на енергетиката за хаоса, който се случва в сектор "Топлоподаване“. Формулата, по която се изчислява такса "Сградна инсталация“, е отменена с решение още от 25 февруари. Опитът на министъра да я потвърди отново се оказа неуспешен, защото Върховният съд каза, че спира изпълнението на този нищожен акт, тъй като той ще доведе до сериозни икономически вреди за потребителите. Само че вече вредите са нанесени, защото топлинните счетоводители, топлофикациите изчислиха изравнителните сметки по незаконната формула“, обясни Манолова.



"Изправи се.БГ“ е в готовност да заведе колективен иск на потребителите срещу топлофикациите в страната. "Няма как държавни, общински и частни дружества да са над закона. След като законодателят и съдът е казал, че тази формула не следва да бъде прилагана, опитът топлофикациите и топлинните счетоводители да я прилагат наистина е арогантен. Никой не е над закона. Призоваваме също така министърът на енергетиката да измени нищожната си наредба, която е отменена от съда“, заяви председателят на "Изправи се.БГ“.



Топлинните счетоводители, които са получили жалби от гражданите, сега трябва да се произнесат. "Изключително важно е да се проследи дали ще се съобразят със спряната формула или отново ще се държат като богопомазани структури над закона“, добави Манолова.