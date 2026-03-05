Мая Манолова в социалните мрежи.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Тоест според тях раздутите сметки за електроенергия са абсолютно правомерни и е съвсем нормално една пенсионерка да се окаже, че е потребявала 2 пъти повече този януари спрямо миналия.
И няма как да бъде иначе - да караш тези, които са ти надписали сметката, да я проверяват за несъответствия. Същото като все едно Бойко Борисов да проверява какво се е случило с чувалите от "Хемус". Резултатът е предизвестен.
В този ред на мисли трескаво очакваме доклада на КЕВР за проверките в ЕРП-тата, за да видим новата доза словестни еквилибристики на регулатора, който също ще се включи в хора на отрицаващите реалността.
А каква е реалността? Имаме сериозни подозрения, че ЕРП-тата надписаха сметките на стотици хиляди домакинства. Дали и как точно - може да се разбере единствено чрез пълна проверка от НЕЗАВИСИМА комисия от експерти, които не са подчинени на енергодружествата.
