Мая Манолова в социалните мрежи.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Това разбрахме по питането ни за достъп до обществена информация, с което поискахме Комисията да ни изпрати сметките си за ток през тази и миналата година. Сходно е положението и при Министерството на енергетиката. Само че вместо отговор по официалния ред получихме задочен такъв от фейсбук пост на министъра, който нарича липсата на ръст в сметките на ведомството “късмет."
Ами късметлии са и КЕВР, и Министерството на енергетиката - хем ниски сметки, хем надлежно платени от данъкоплатците. Но какво се случва с всички български домакинства, които буквално са опрени до стената? КЕВР на ред отхвърля всички жалби срещу надписаните сметки от ЕРП-тата, на база проверка от същите ЕРП-та. И всички тези хора нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи.
