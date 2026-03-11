Сподели close
"Стотици хиляди домакинства и фирми се оказаха с драстично по-голямо потребление на ток през февруари тази година спрямо февруари миналата година, но консумацията на КЕВР за същия период намалява - от 10,895 МВтч за 02.2025 г. на 10,534 МВтч за 02.2026 г." Това написа председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ" и омбудсман в 43-ото Народно събрание (НС) Мая Манолова в социалните мрежи. 

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Това разбрахме по питането ни за достъп до обществена информация, с което поискахме Комисията да ни изпрати сметките си за ток през тази и миналата година. Сходно е положението и при Министерството на енергетиката. Само че вместо отговор по официалния ред получихме задочен такъв от фейсбук пост на министъра, който нарича липсата на ръст в сметките на ведомството “късмет."

Ами късметлии са и КЕВР, и Министерството на енергетиката - хем ниски сметки, хем надлежно платени от данъкоплатците. Но какво се случва с всички български домакинства, които буквално са опрени до стената? КЕВР на ред отхвърля всички жалби срещу надписаните сметки от ЕРП-тата, на база проверка от същите ЕРП-та. И всички тези хора нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи.