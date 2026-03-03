ЗАРЕЖДАНЕ...
Мая Манолова: Да отстояваме всеки ден свободата, за която героите на Шипка дадоха живота си!
Това написа във Facebook Мая Манолова.
"Да отстояваме всеки ден свободата, за която героите на Шипка дадоха живота си!", пише още тя и сподедля снимки от празничния ден.
Още по темата
/
Зарков от Шипка: Няма сила, способна да изтръгне 3 март от календара и от признателната памет на българския народ
03.03
Корнелия Нинова: Да не позволяваме да се изопачава историята ни. Да бъдем непокорни, свободни и горди българи
03.03
С церемония по издигане на Националното знаме на България пред Паметника на Незнайния войн бе отбелязан 3-и март в столицата
03.03
Евелина Славкова: В тези времена на сътресения националните празници имат своето значение - да си припомним кои сме
02.03
Още от категорията
/
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
13:51
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
13:50
Слави Трифонов: Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала?
13:18
Запрянов: Изстреляните балестични ракети към Турция, променят коренно оценките, че няма непосредствена заплаха за територията на България
13:17
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
13:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.