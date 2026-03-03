Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Честит национален празник! Поклон пред героизма на загиналите за България!

Това написа във Facebook Мая Манолова

"Да отстояваме всеки ден свободата, за която героите на Шипка дадоха живота си!", пише още тя и сподедля снимки от празничния ден.