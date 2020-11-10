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|Ìàòåìàòèê: Òðÿáâà íåçàáàâåí ëîêäàóí! Õóìàíèòàðíàòà êðèçà å òóê, íîñåòå ìàñêè
Àïåëúò ìó èäâà ìèíóòè, ñëåä êàòî â íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà COVID-19 áåøå ïóáëèêóâàíà ñòàòèñòèêàòà çà äåíîíîùèåòî, ïîêàçâàùà, ÷å îùå 106 äóøè ñà ïî÷èíàëè, à íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ñà 3816.
Â êîìåíòàð âúâ Ôåéñáóê òîé êîíñòàòèðà, ÷å õóìàíèòàðíàòà êðèçà âå÷å å ôàêò.
"Íà 28.10 â öåíòðàëíàòà åìèñèÿ íà ÁÍÒ çàÿâèõ, ÷å ñêîðî ñìúðòíîñòòà ùå íàðàñíå 4-5 ïúòè è ùå ñòèãíåì 100 äóøè íà äåí. (...)
Òîãàâà èìàõìå 25 ïî÷èíàëè çà äåíÿ. Ïðåäè ìàëêî èçëÿçîõà - 106 ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.
Ñïîäåëèõ, ÷å ïúðâî ùå ñòèãíåì 100 íà äåí, ïîñëå 200 è òàêà ìîæåì äà êàòåðèì â ñòîòèöè íà äåí â çàâèñèìîñò êîëêî çàêúñíååì ñ ìåðêèòå.
Õîðà, íèêîé íå ìîæå äà èçáÿãà îò ñòàòèñòèêàòà è äàííèòå, íèêîé, íåçàâèñèìî äàëè âÿðâàòå èëè íå.
Âñåêè âòîðè òåñòâàí îò ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà âå÷å å ïîçèòèâåí... õóìàíèòàðíàòà êðèçà å òóê, ëîêäàóí ñåãà, íîñåòå ìàñêè..." - ïèøå Ïåòúð Âåëêîâ.
Åêñïåðòúò ïîñî÷âà, ÷å ïî÷èíàëèòå ìåäèöè âå÷å ñà 33-ìà, à ïåäàãîçèòå - 18. Òîé íàïîìíÿ, ÷å îñíîâíèòå ñòàòèñòè÷åñêè ïîêàçàòåëè çà åïèäåìèÿòà ó íàñ ðàñòàò åêñïîíåíöèàëíî, ðàçïðîñòðàíåíèåòî âúâ âñè÷êè îáëàñòè íà ñòðàíàòà âå÷å å äèôóçíî, à îãðîìåí áðîé îò õîðàòà íå ñïàçâàò ìåðêèòå.
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