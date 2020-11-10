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Ìàòåìàòèê: Òðÿáâà íåçàáàâåí ëîêäàóí! Õóìàíèòàðíàòà êðèçà å òóê, íîñåòå ìàñêè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 09:53 / 10.11.2020Êîìåíòàðè (3)50
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Çà íåçàáàâåí ëîêäàóí è ñïàçâàíå íà ìÿðêàòà çà íîñåíå íà ìàñêè ïðèçîâà ìàòåìàòèêúò Ïåòúð Âåëêîâ, åêñïåðò ïî óïðàâëåíèå íà êðèçè.

Àïåëúò ìó èäâà ìèíóòè, ñëåä êàòî â íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà COVID-19 áåøå ïóáëèêóâàíà ñòàòèñòèêàòà çà äåíîíîùèåòî, ïîêàçâàùà, ÷å îùå 106 äóøè ñà ïî÷èíàëè, à íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ñà 3816.

Â êîìåíòàð âúâ Ôåéñáóê òîé êîíñòàòèðà, ÷å õóìàíèòàðíàòà êðèçà âå÷å å ôàêò.

"Íà 28.10 â öåíòðàëíàòà åìèñèÿ íà ÁÍÒ çàÿâèõ, ÷å ñêîðî ñìúðòíîñòòà ùå íàðàñíå 4-5 ïúòè è ùå ñòèãíåì 100 äóøè íà äåí. (...)

Òîãàâà èìàõìå 25 ïî÷èíàëè çà äåíÿ. Ïðåäè ìàëêî èçëÿçîõà - 106 ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.

Ñïîäåëèõ, ÷å ïúðâî ùå ñòèãíåì 100 íà äåí, ïîñëå 200 è òàêà ìîæåì äà êàòåðèì â ñòîòèöè íà äåí â çàâèñèìîñò êîëêî çàêúñíååì ñ ìåðêèòå.

Õîðà, íèêîé íå ìîæå äà èçáÿãà îò ñòàòèñòèêàòà è äàííèòå, íèêîé, íåçàâèñèìî äàëè âÿðâàòå èëè íå.

Âñåêè âòîðè òåñòâàí îò ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà âå÷å å ïîçèòèâåí... õóìàíèòàðíàòà êðèçà å òóê, ëîêäàóí ñåãà, íîñåòå ìàñêè..." - ïèøå Ïåòúð Âåëêîâ.

Åêñïåðòúò ïîñî÷âà, ÷å ïî÷èíàëèòå ìåäèöè âå÷å ñà 33-ìà, à ïåäàãîçèòå - 18. Òîé íàïîìíÿ, ÷å îñíîâíèòå ñòàòèñòè÷åñêè ïîêàçàòåëè çà åïèäåìèÿòà ó íàñ ðàñòàò åêñïîíåíöèàëíî, ðàçïðîñòðàíåíèåòî âúâ âñè÷êè îáëàñòè íà ñòðàíàòà âå÷å å äèôóçíî, à îãðîìåí áðîé îò õîðàòà íå ñïàçâàò ìåðêèòå.




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Àáå, êàòî ñòå òîëêîâà óìíè åêñïåðòè, òîëêîâà ëè íå ìîæàõòå äà íàìåðèòå ïðåâîä íà èçðàçà Ëîêäàóí è äà ãî ñìåëèòå íà áúëãàðñêè èëè êàêòî ñ âñè÷êèòå âè "ìåðêè", êîèòî ãè âçàèìñòâàòå îò äðóãèòå äúðæàâè çà áîðáà ñ âèðóñà, òàêà è èçðàçèòå âçåõòå äà èì êîïèðàòå ?!!?!! Ïúëåí öèðê ñòå ðŸ˜‰
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