ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Масово изваждане на кеш от дома, българите тръгват с пълни чанти към банки и пощи
Експерти свързват този бум с приближаването на страната към членство в еврозоната и с усилията за "изчистване“ на налични кешови средства. Общият обем на парите на българите в банковата система надхвърля 96 милиарда лева.
Много семейства вече се възползват от банковите услуги, за да избегнат опашки при обмен на пари. Елена Бояджиева споделя:
"Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето и плащането с карта ще се улесни."
Съпругът ѝ Филип допълва:
"Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?"
През септември внесените средства от домакинствата са били с една трета повече в сравнение със същия месец на миналата година. След публикуването на положителните конвергентни доклади на 4 юни, редица банки временно премахнаха таксите за внасяне на депозити.
Кредитният консултант Тихомир Тошев коментира пред БНТ:
"Все още малка част от кеша, който хората държат вкъщи, се внася в банки, но това доведе до ръста на депозитите. Стандартно той се движеше между 7 и 9% годишно, а в момента е над 12%. За съжаление това е много малка част от този кеш и най-вероятно голяма част от хората ще тръгнат януари с чантите с пари, за да ги сменят в банки, в пощи и къде ли не."
Увеличават се и влоговете в евро – през септември на срочни депозити са внесени 334 млн. лв., което е повече от два пъти спрямо предходния месец. Тошев обяснява, че част от българите са държали парите си в евро като защита срещу инфлация и обезценка на лева през годините.
Обменът на левове в евро ще бъде безплатен в първите шест месеца след въвеждането на еврото, а след това безплатно и безсрочно ще се извършва само от БНБ. Въпреки това, според експертите, много българи вероятно ще продължат да държат парите си в брой.
Някои граждани обаче не са склонни да спестяват. Пенсионерката Катя Мездричка споделя:
"Ние сме бедни хора, пенсионери, едва изкарваме от месец до месец."
Други, като Стоименка Мазурска, отбелязват, че минималните пенсии не оставят възможност за спестявания.
С увеличаването на депозитите намалява средната доходност. Най-ликвидните банки предлагат нулева лихва. При максимално олихвяване от 3% на сума от 5000 лева, доходът за година е около 150 лева. Лихвите по евровите депозити са по-високи.
Тошев уточнява:
"По-малките банки предлагат лихви между 1 и 3%. Не е голяма сума, но ако парите се държат в домакинството, доходността е нула."
Данните на БНБ показват, че към края на септември жилищните кредити достигат малко над 30 милиарда лева – увеличение с 27% за година. Потребителските кредити също нарастват и вече са почти 21 милиарда лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1634
|предишна страница [ 1/273 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: