Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Масово изваждане на кеш от дома, българите тръгват с пълни чанти към банки и пощи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:59Коментари (0)70
©
Статистиката на Българската народна банка (БНБ) показва рязък скок на новооткритите депозити, като особено силно се увеличават влоговете в евро. Само през септември домакинствата са внесли в банките 325 млн. лв.

Експерти свързват този бум с приближаването на страната към членство в еврозоната и с усилията за "изчистване“ на налични кешови средства. Общият обем на парите на българите в банковата система надхвърля 96 милиарда лева.

Много семейства вече се възползват от банковите услуги, за да избегнат опашки при обмен на пари. Елена Бояджиева споделя:

"Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето и плащането с карта ще се улесни."

Съпругът ѝ Филип допълва:

"Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?"

През септември внесените средства от домакинствата са били с една трета повече в сравнение със същия месец на миналата година. След публикуването на положителните конвергентни доклади на 4 юни, редица банки временно премахнаха таксите за внасяне на депозити.

Кредитният консултант Тихомир Тошев коментира пред БНТ:

"Все още малка част от кеша, който хората държат вкъщи, се внася в банки, но това доведе до ръста на депозитите. Стандартно той се движеше между 7 и 9% годишно, а в момента е над 12%. За съжаление това е много малка част от този кеш и най-вероятно голяма част от хората ще тръгнат януари с чантите с пари, за да ги сменят в банки, в пощи и къде ли не."

Увеличават се и влоговете в евро – през септември на срочни депозити са внесени 334 млн. лв., което е повече от два пъти спрямо предходния месец. Тошев обяснява, че част от българите са държали парите си в евро като защита срещу инфлация и обезценка на лева през годините.

Обменът на левове в евро ще бъде безплатен в първите шест месеца след въвеждането на еврото, а след това безплатно и безсрочно ще се извършва само от БНБ. Въпреки това, според експертите, много българи вероятно ще продължат да държат парите си в брой.

Някои граждани обаче не са склонни да спестяват. Пенсионерката Катя Мездричка споделя:

"Ние сме бедни хора, пенсионери, едва изкарваме от месец до месец."

Други, като Стоименка Мазурска, отбелязват, че минималните пенсии не оставят възможност за спестявания.

С увеличаването на депозитите намалява средната доходност. Най-ликвидните банки предлагат нулева лихва. При максимално олихвяване от 3% на сума от 5000 лева, доходът за година е около 150 лева. Лихвите по евровите депозити са по-високи.

Тошев уточнява:

"По-малките банки предлагат лихви между 1 и 3%. Не е голяма сума, но ако парите се държат в домакинството, доходността е нула."

Данните на БНБ показват, че към края на септември жилищните кредити достигат малко над 30 милиарда лева – увеличение с 27% за година. Потребителските кредити също нарастват и вече са почти 21 милиарда лева.

Още по темата: общо новини по темата: 1634
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
предишна страница [ 1/273 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: