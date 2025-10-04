Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Масови намаления в хранителните магазини, но българите ще останат разочаровани
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:40Коментари (0)76
©
След новото споразумение между Министерството на развитието и хранителните вериги и индустрията, предстоят намаления на цените на основните продукти, продавани в супермаркетите, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

От петък, 10 октомври, над 1000 продуктови кода ще имат намалени цени.

Според първоначалните оценки отстъпките ще варират средно от 5% до 10%. В някои случаи те могат да надхвърлят 10%. Отбелязва се, че списъците с продукти ще бъдат изпратени до министерството от доставчиците през уикенда.

Маркиране на рафтове

Обсъжда се дали ще има специални маркировки по рафтовете, така че потребителите лесно да могат да разпознават продуктите с намалени цени.

Във всеки случай Министерството на развитието ще публикува непрекъснати съобщения с подробна информация за продуктите, които ще бъдат включени в списъка с отстъпки.

Списъкът с намаления на цените

Както показва информацията, списъкът включва почти всички основни домакински стоки:

спагети

мляко

кисели млека

сирена

месо

риба (прясна и замразена)

яйца

зехтин

брашно

бобови растения

колбаси

препечен хляб

тостове

бисквити

пресни и замразени зеленчуци

консервирани стоки

кафета

сокове

безалкохолни напитки

шоколади

почистващи препарати

канцеларски материали

пасти за зъби

шампоан



Планът предвижда намаленията да се запазят до коледните празници, може би дори в началото на 2026 г.

Техническите подробности за етикетирането на рафтовете, както и пречките, породени от Кодекса за поведение, ще бъдат обсъдени през следващите дни между търговците на дребно и министерството.

Социална отговорност

След срещата с представители на супермаркетите, министърът на развитието Такис ​​Теодорикакос определи споразумението като "положително и необходимо", призовавайки веригите да намалят още повече маржовете на печалба.

"Да намалят цените на още повече кодове, за по-дълъг период от време и с по-голяма интензивност. Това е въпрос на социална отговорност и сплотеност", подчерта министърът на развитието.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес
Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес
11:33 / 02.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
08:19 / 03.10.2025
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
12:42 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
08:28 / 02.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2026
Левски в Първа лига за сезон 2025/26
България в еврозоната
Kатастрофи Великотърновско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: