|Масов роднински бой в Димитровград, седем с белезници
Към мястото са насочени 3 полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил "Опел“, намиращи се на същата улица.
Униформените служители разпръснали насъбралата се тълпа и са задържали до 24 часа 7 мъже на възраст между 22 г. и 42 г., шестима от тях – познати на полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
преди 46 мин.
0
