ЗАРЕЖДАНЕ...
Масирани проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и лица стопанисващи плувни басейни
©
Кампанията стартира преди разгара на активния зимен сезон. Проверките ще започнат на 1 декември и ще продължат до 19 декември 2025 г. При установяване на нарушения ще бъдат предприети принудителни административни мерки.
Още по темата
/
Кметът на Благоевград предупреди за опасно време! Свиква извънредно заседание на щаба по бедствия и аварии
12:43
Областният управител на Благоеврад свика извънредно заседание, заради очакваните дъждове в региона
12:37
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
21.11
Още от категорията
/
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:28
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:26
Диян Стаматов за забраната за използване на мобилни телефони в училище: Не е толкова трудно, въпрос на воля е
13:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.