Мартин Димитров за бюджетите: България върви по грешния път
Автор: Марияна Стойчева 13:30Коментари (0)40
©
Левичарската власт предлага увеличение на осигуровките с 10% на фонд "Пенсии". Всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лева повече всеки месец.Това едно от най-големите увеличения на данъчно осигурителната тежест от много години насам. Ще коства увеличаване на сивата икономика, ще коства забавяне на растежа, ще намали активността в икономиката. 

Такъв анализ на проектобюджетите на НЗОК и НОИ направи депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров, предаде репортер на "Фокус". 

Депутатът обяви, че са внесли десетки предложения и законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. 

"Няма друго решение. Този път е лош за България, това е левия път на забавяне на растежа". 

По отношение на минималната заплата и защо проектобюджетите налагат по-ниска такава Димитров отговори: 

"Това е въпрос на вътрешен пазарлък. Тука трябва трайно решение. Плоският данък следва да бъде запазен", коментира още Мартин Димитров и поясни, че той е дал в България много добри резултати.

Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
