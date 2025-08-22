Новини
Маркетинг специалист: Човек винаги плаща
Автор: Ася Александрова 11:16Коментари (0)46
© Фокус
Има огромна разлика между инфлуенсър и афилиейт маркетъра и тя е в начина, по който се позиционираш като експерт и това, което искаш да постигнеш с профила си, за да можеш реално да имаш продажби. Аз съм се позиционирала на пазар в САЩ и работя като афилиейт маркетър и като създател на съдържание и създател на дигитални продукти в България. Това си е абсолютно легитимна професия, съществува си още от 1984 година и страшно много компании вече в световен мащаб предпочитат да работят с афилиейт маркетъри вместо с инфлуенсъри. Това обясни в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ маркетинг специалистът и афилиейт маркетър Марта Янчева.

По думите й афилиейт маркетингът е когато някой препоръчва нещо и за препоръката получава комисиона. В България този тип маркетинг тепърва навлиза и според нея всеки може да започне такъв бизнес, дори и да е начинаещ и да няма добри технически познания. "Аз лично използвам главно Instagram и препоръчам Instagram, защото там хората са с желание за покупка. YouTube за афилиейт маркетърите също е много добра платформа, но там вече е за малко по-напреднали хора, които създават съдържание. Лично аз препоръчвам услуги, защото те нямат физическо изражение. Няма нужда ти да купуваш определени продукти, за да ги препоръчваш. Можеш спокойно да препоръчваш много повече неща на много по-голяма цена.“

"Резултатите идват, когато станем добри било то в продажби, било то в присъствието си онлайн, било то да се чувстваме добре пред камера, да заснемаме, да едитваме. Всички тези неща, те са умения, които се учат и понякога на някой му трябва малко повече време да стане добър. Ако погледнем глобално и кажем след една година аз искам да мога да напусна работа или да имам еди-какви си печалби, си слагам цел малко по-далеч във времето и си казвам: аз имам да уча и трябва да го сбъдна. Човек винаги плаща – дали ще плати с времето си да се опитва да прави всичко сами, да се научи по малко по-трудния начин, дали ще плати някой да го научи, така или иначе ще платим."

Има разписани правила в онлайн пространството, всеки може да кандидатства за даден продукт на дадена компания, като за целта има създадени и специални платформи. Ако изпълняваш условията зададени от производителя, може да сключиш договор с компанията за даден продукт. Комисионната зависи от продукта, като варира средно от 5 до 50%. "В България това навлиза все повече. Аз също много усилено работя по този въпрос с няколко компании,“ посочи тя.

Янчева обясни още, че хубавото на афилиейт маркетинга е, че маркетърите са свободни да избират продукта, за който създават съдържание и препоръчват в социалните мрежи. "Аз мога сама да реша към кого да кандидатствам и нещо, което наистина ми е харесало, нещо, което наистина ме е впечатлило, само него да промотирам, независимо кой се е свързал с мен.“ Според нея е добре маркетърът да има изграден свой личен бранд, своя лична персоналност, с която се представя в социалните мрежи и да се избере много точно и ясно продуктовата ниша. "Успешно успява да продава този, който си изградил своят личен бранд, своят личен стил без да се влияе от конкретните трендове. Трябва да преценим кой ще е нашият таргет клиент и да преценим какво съдържание би харесало на него, за да можем да го създаваме целенасочено и да привлечем точните хора на профила си, които да купуват, а не само да гледат,“ каза тя и добави, че доверието е ключово в тази професия. "Доверието се изгражда с време, с упоритост и с това да си честен наистина.“

Хубавото на афилиейт маркетинга от гледна точка на работодателя е, че компанията не дава пари предварително, както е при инфлуенсърите, обясни още тя. "Т.е. той плаща само при направена продажба. И затова бизнесът все повече предпочита да работи с афилиейт маркетъри.“






