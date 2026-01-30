ЗАРЕЖДАНЕ...
Маркетинг специалист: Българският онлайн пазар расте с двуцифрен темп всяка година
"Българският онлайн пазар расте с двуцифрен темп всяка година“, подчерта Радичев. И допълни, че новите технологии, автоматизацията и развитието на регионалната логистика отварят възможности за експанзия към Западните Балкани.
Според него общата валута улеснява сравняването на цени, комуникацията с доставчици и стъпването на нови пазари като Гърция и Австрия. Това прави българските онлайн магазини по-конкурентни и им позволява да разширяват дейността си в рамките на еврозоната.
В същото време Западните Балкани - Сърбия, Северна Македония, Албания и Косово, също бележат силен ръст и се превръщат в естествено продължение на българската експанзия.
Трансграничната търговия е по-лесна и по-достъпна, каза още гостът. "Появиха се платформи, които обединяват логистика, митническо освобождаване и доставка“, обяснява Радичев. Двустранните споразумения с държавите от Западните Балкани намаляват митническата тежест, а с увеличаването на обемите цените на доставките постепенно падат. България се превръща в логистичен хъб за региона, подкрепена и от големи събития.
В същото време потребителите стават все по-взискателни - търсят прозрачност, точни доставки и персонализирани предложения. Искат да знаят кога ще пристигне поръчката, колко точно ще платят и дали има скрити такси, казва Радичев.
Големите търговци вече внедряват системи, които позволяват контрол върху данните и по-прецизно таргетиране, без да се нарушава доверието, посочи събеседникът.
