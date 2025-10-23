Марк Цеков: От дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но няма политическа воля това да се случи

© От доста дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но някак си няма политическа воля това да се случи. Като че ли има някакъв страх секторът да бъде силен, защото когато сме обединени сме по-силни – сдружаването ще доведе до по-добре икономически резултати и ще подобри позициите на българските производители на пазара. Това коментира Марк Цеков – секретар на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Законът за кооперативите има за основна цел да пази именно малкия и средния производител – тези, които не могат да излязат сами на пазара, тези, които не могат да бъдат конкурентоспособни пред големите вериги. За мен е абсолютно нелогично да не се искат такъв закон. Още повече, че в най-силните си земеделски години България е оперирала точно с кооперативи,“ каза той и допълни, че сме дали тази практика на цяла Европа, които са обединени, силни и работят точно на този принцип.



"Един такъв закон, който е актуализиран и доста модерен, той може да бъде не само защитаващ производителя, но и хранителния суверенитет и продоволствената сигурност на държавата. Така че е изключително важно да се замислим и да се действа в тази посока. Аз наистина се надявам, че все повече узряваме за такива обединения.“



Цеков е категоричен, че ползите от кооперативите са много, както се вижда от опита в цяла Европа. "Законът за земеделски кооперативи ще даде на хората в сектора ясни правила, доверие, възможност да растат заедно, а не просто да оцеляват по отделно. Ще има законова рамка, която ги пази,“ посочи той и допълни, че ще могат да се минимизират злоупотребите и да има по-голяма прозрачност в сектора. "Истината е, че заедно земеделците могат да изкарват много повече пари. Неслучайно България е излизала от най-големите си трудности именно чрез земеделието.“