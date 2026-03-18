Мария Недина за председател на Съвета за икономически анализи. Това съобщиха от Министерски съвет.
Съветът за икономически анализи е създаден в изпълнение на ключов етап от реформа, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост. В състава на съвета като негови членове са включени представители на академичната общност, включително от престижни международни университети. Съветът има съвещателни функции за подпомагане на органите на държавна власт и е независим при изпълнението на своите функции.
Съветът подпомага българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза в процеса на вземане на стратегически и дългосрочни икономически решения.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.